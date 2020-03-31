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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60394 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83929 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82296 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130905 просмотра

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Актуальное
Глава МИД обсудил с послом Кореи увеличение инвестиций в экономику Украины

Глава МИД обсудил с послом Кореи увеличение инвестиций в экономику Украины

Киев  •  УНН

 • 11839 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял Посла Республики Корея в Украине Квон Ки-Чанга. Как сообщили в пресс-службе МИД, собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии торговли и расширении контактов несмотря на негативное влияние пандемии на мировые экономические процессы, передает УНН.

По данным МИД, Кулеба призвал посла Республики Корея способствовать увеличению объемов корейских инвестиций в экономику Украины. Посол проинформировал министра об опыте успешных корейских инвестпроектов в Украине и заверил в заинтересованности развивать деятельность в этой сфере.

"Мы рассматриваем этот год, как год новых возможностей. Существующая кризис должен не тормозить, а побудить нас к поиску новых путей для дальнейшего развития", - подчеркнул глава МИД.

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Собеседники также обменялись информацией о мерах по противодействию распространения коронавируса в Украине и в Республике Корея. Кулеба выразил благодарность корейской стороне за содействие в оперативной закупке 100 тыс. лабораторных тестов на коронавирус, которые поступили в Украину 30 марта.

Министр обратился к корейской стороне с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине гуманитарной помощи с целью преодоления болезни, тестирования и лечения граждан Украины, добавили в МИД.

Стороны также обсудили взаимодействие в политической сфере, в частности, организацию визитов на высшем уровне.

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