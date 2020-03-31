Глава МЗС обговорив з послом Кореї збільшення інвестицій в економіку України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийняв Посла Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чанга. Як повідомили у пресслужбі МЗС, співрозмовники висловили обопільну зацікавленість у подальшому розвитку торгівлі та розширенні бізнес-контактів попри негативний вплив пандемії на світові економічні процеси, передає УНН.
За даними МЗС, Кулеба закликав посла Республіки Корея сприяти збільшенню обсягів корейських інвестицій в економіку України. Посол поінформував міністра про досвід успішних корейських інвестпроектів в Україні та запевнив у зацікавленості розвивати діяльність у цій сфері.
“Ми розглядаємо цей рік, як рік нових можливостей. Існуюча криза повинна не гальмувати, а спонукати нас до пошуку нових шляхів задля подальшого розвитку”, — наголосив глава МЗС.
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Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу в Україні та в Республіці Корея. Кулеба висловив вдячність корейській стороні за сприяння в оперативній закупівлі 100 тис. лабораторних тестів на коронавірус, які надійшли до України 30 березня.
Міністр звернувся до корейської сторони з проханням розглянути можливість надання Україні гуманітарної допомоги з метою подолання хвороби, тестування та лікування громадян України, додали у МЗС.
Сторони також обговорили взаємодію в політичній сфері, зокрема, організацію візитів на найвищому рівні.