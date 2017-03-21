Глава МВД Франции подал в отставку

Комментируя свое решение об отставке, 51-летний социалист сказал, что не хочет, чтобы расследование относительно работы его дочерей "подрывало работу правительства".

Обвинения в адрес Брюно ле Ру зазвучали после того, как появилась информация, что он устроил своих дочерей на работу помощницами депутата, они проработали несколько лет, получая солидную зарплату.

Сам он не отрицал, что его дочери работают в парламенте, но указывал, что такая практика не запрещена законом. Однако из-за повышенного общественного интереса к делу прокуратура начала предварительное расследование.

Новым министром внутренних дел страны назначен Маттиас Текле, который с 2014 года работал торговым секретарем во французском министерстве иностранных дел.

Как сообщал УНН, во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты.