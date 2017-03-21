Глава МВД Франции подал в отставку

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105382 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120797 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179904 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125510 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117820 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107571 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Глава МВД Франции подал в отставку

Глава МВД Франции подал в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне коррупционного скандала с трудоустройством его дочерей, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Комментируя свое решение об отставке, 51-летний социалист сказал, что не хочет, чтобы расследование относительно работы его дочерей "подрывало работу правительства".

Обвинения в адрес Брюно ле Ру зазвучали после того, как появилась информация, что он устроил своих дочерей на работу помощницами депутата, они проработали несколько лет, получая солидную зарплату.

Сам он не отрицал, что его дочери работают в парламенте, но указывал, что такая практика не запрещена законом. Однако из-за повышенного общественного интереса к делу прокуратура начала предварительное расследование.

Новым министром внутренних дел страны назначен Маттиас Текле, который  с 2014 года работал торговым секретарем во французском министерстве иностранных дел.

Как сообщал УНН, во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты.

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