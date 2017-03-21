Глава МВС Франції подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Глава МВС Франції Брюно Ле Ру подав у відставку на тлі корупційного скандалу з працевлаштуванням його доньок, передає УНН з посиланням на ВВС.
Коментуючи своє рішення про відставку, 51-річний соціаліст сказав, що не хоче, щоб розслідування відносно роботи його дочок "підривало роботу уряду".
Звинувачення на адресу Брюно ле Ру зазвучали після того, як з'явилася інформація, що він на влаштував своїх дочок на роботу помічницями депутата, де вони пропрацювали кілька років, отримуючи солідну зарплату.
Сам він не заперечив, що його дочки працюють в парламенті, але вказував, що така практика не заборонена законом. Однак через підвищений публічного інтересу до справи прокуратура почала попереднє розслідування.
Новим міністром внутрішніх справ країни призначений Маттіас Текле, з 2014 року працював торговим секретарем у французькому міністерстві закордонних справ.
Як повідомляв УНН, у Франції пройшли перші теледебати кандидатів у президенти.