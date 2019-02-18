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Глава Минздрава Грузии спас пассажирку рейса Женева-Стамбул

Глава Минздрава Грузии спас пассажирку рейса Женева-Стамбул

Киев  •  УНН

 • 10933 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Глава Минздрава Грузии Давид Сергиенко предоставил в самолете медицинскую помощь пассажирке и спас ей жизнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Грузия Online.

Согласно информации издания, Давид Сергиенко несколько недель назад возвращался в Грузию с саммита Всемирной Организации Здравоохранения. На авиарейсе Женева-Стамбул женщина на борту почувствовала себя плохо, ее состояние было очень тяжелым. Сергиенко предоставил ей медицинскую помощь и в течение всего полета лично контролировал состояние больной.

Данную информацию подтверждают и в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Оказалось, что пациенткой главы Минздрава Грузии оказалась гражданка Ирана, которая вместе с мужем и детьми проживает в Женеве. Женщина не осталась в долгу и направила министру благодарственное письмо.

"Уважаемый господин Сергиенко, я пишу вам для того, чтобы передать вам искреннюю благодарность за ту помощь, которую вы оказали мне во время рейса Женева-Стамбул. Я никогда не получала подобную профессиональную и отзывчивого помощь на борту. Вы подарили мне жизнь! Еще раз благодарю вас за помощь, и я надеюсь, что мы еще раз встретимся и я познакомлю вас с моими членами семьи", - говорится в письме, которое получил министр.

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Следует отметить, что это не первый случай, когда министр здравоохранения спасает жизнь человеку. В сентябре 2013 года Сергиенко ехал на авиашоу, когда увидел, как на Московском проспекте в Тбилиси машина сбила пьяного пешехода.

Как выяснилось позже, пострадавший Денис Ахмедов - человек без определенного места жительства и документов. По словам очевидцев, Сергиенко не стал ждать приезда врачей и сам перевязал ногу мужчины, пожертвовав своим галстуком от Кардена. Сбитому мужчине нужна была операция, но все завершилось благополучно, благодаря своевременной помощи.

После этого случая принадлежавший министру галстук поместили вместе с другими медалями и наградами Центра скорой медицинской помощи в Тбилиси как символ верности клятве Гиппократа.

Как сообщал УНН, женщина средних лет умерла от осложнений после гриппа в Зугдидский реферальной больнице Грузии (регион Самегрело-Земо Сванети). Таким образом число жертв достигло 20.

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