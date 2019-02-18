Глава МОЗ Грузії врятував пасажирку рейсу Женева-Стамбул

Згідно з інформацією видання, Давид Сергієнко кілька тижнів тому повертався до Грузії з саміту Всесвітньої Організації Охорони здоров’я. На авіарейсі Женева-Стамбул жінка на борту відчула себе погано, її стан був досить важким. Сергієнко надав їй медичну допомогу і протягом усього польоту особисто контролював стан хворої.

Дану інформацію підтверджують і в прес-службі Міністерства охорони здоров’я країни.

Виявилося, що пацієнткою глави МОЗ Грузії виявилася громадянка Ірану, яка разом з чоловіком і дітьми проживає в Женеві. Жінка не залишилася в боргу і направила міністру лист подяки.

“Шановний пане Сергієнко, я пишу вам для того, щоб передати вам щиру подяку за ту допомогу, яку ви надали мені під час рейсу Женева-Стамбул. Я ніколи не отримувала подібну професійну і чуйну допомогу на борту. Ви подарували мені життя! Ще раз дякую вам за допомогу, і я сподіваюся, що ми ще раз зустрінемося і я познайомлю вас з моїми членами сім’ї”, — йдеться в листі, який отримав міністр.

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Слід зазначити, що це не перший випадок, коли міністр охорони здоров’я рятує життя людині. У вересні 2013 року Сергієнко їхав на авіашоу, коли побачив, як на Московському проспекті в Тбілісі машина збила п’яного пішохода.

Як з’ясувалося пізніше, потерпілий Денис Ахмедов — людина без певного місця проживання і документів. За словами очевидців, Сергієнко не став чекати приїзду лікарів і сам перев’язав ногу чоловіка, пожертвувавши своїм краваткою від Кардена. Збитому чоловікові потрібна була операція, але все завершилося благополучно, завдяки своєчасно наданій допомозі.

Після цього випадку належав міністру краватку помістили разом з іншими медалями та нагородами Центру швидкої медичної допомоги в Тбілісі як символ вірності клятві Гіппократа.

Як повідомляв УНН, жінка середніх років померла від ускладнень після грипу в Зугдідській реферальной лікарні Грузії (регіон Самегрело-Земо Сванеті). Таким чином кількість жертв досягла 20.