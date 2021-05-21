Глава минобороны Израиля заявил, что страна достигла всех целей в секторе Газа

Детали

“Мы достигли всех поставленных целей, заставили ХАМАС заплатить очень высокую цену и отбросили его на много лет назад”, — сказал Ганц.

Министр подчеркнул, что “на этом этапе военные усилия завершены, время для политической стадии”. Он отметил, что военный успех “не должен превращаться в политический промах”, для чего Израилю необходимо работать с “умеренными силами в регионе”.

Об эскалации

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с киевским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 243, 1 910 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 271 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены — 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору — 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее 350 млн долларов.