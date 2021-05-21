Глава міноборони Ізраїлю заявив, що країна досягла усіх цілей у секторі Газа

Деталі

“Ми досягли всіх поставлених цілей, змусили ХАМАС заплатити дуже високу ціну і відкинули його на багато років назад”, — сказав Ганц.

Міністр підкреслив, що “на цьому етапі військові зусилля завершені, час для політичної стадії”. Він зазначив, що військовий успіх “не повинен перетворюватися в політичний промах”, для чого Ізраїлю необхідно працювати з “помірними силами в регіоні”.

Про ескалацію

Режим припинення вогню вступив в силу в п’ятницю о 02:00 за палестинському і ізраїльським часом (збігається з київським) між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями в секторі Газа.

Згідно з останніми даними МОЗ сектора, кількість загиблих в Газі палестинців досягло 243, 1 910 отримали поранення. Всього жертвами конфлікту на палестинських територіях з урахуванням Західного берега Йордану стали 271 осіб. З ізраїльського боку загинуло щонайменше 12 осіб.

За цей час в прибережному анклаві було повністю зруйновано близько 1 800 одиниць житла, частково пошкоджені — 16 800. У центрі міста Газа знесені дощенту п’ять великих житлових висоток, а по всьому сектору — 74 урядових офіси і держустанови. Відновлення житлового фонду та інфраструктури вимагатиме не менше 350 млн доларів.