Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин прокомментировал информацию о попытке покушения на его жизнь, подтвердив это и указав, что знал, на что идет, когда согласился работать в прифронтовом регионе. Об этом он сказал в видеообращении в субботу, пишет УНН.

Да, это действительно правда. И, к сожалению, это далеко не первая, да, пожалуй, и не последняя попытка. Почему я об этом не рассказывал? Я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовом регионе. Ежедневно в Херсонской области от российских атак гибнут и страдают гражданские люди. Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население с беспилотников. Я такой же человек, как и другие. И это наша обыденность - сказал Прокудин.

При этом он выразил благодарность СБУ за проведенную операцию.

"Самое главное - это разоблачен еще один коллаборант, который предал страну", - указал Прокудин.

Напомним

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 12 апреля сообщил, что СБУ предотвратила покушение на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина с использованием вражеского беспилотника, в корректировке которого подозревается местный житель, который был задержан 10 апреля.