Глава IIHF надеется провести ЧМ по хоккею 2021 года в Беларуси и Латвии, несмотря на протесты

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Международная федерация хоккея (IIHF) будет стремиться провести чемпионат мира 2021 года в Минске и Риге, принимая во внимание позицию властей Латвии относительно организации турнира совместно с Беларусью. Об этом российскому агентству ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель, отмечает УНН.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник после внеочередного заседания правительства заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Беларуси после президентских выборов. Премьер подчеркнул, что, если IIHF не одобрит позицию Латвии и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может принять решение о невозможности организовывать турнир.

“Мы не рассматриваем такой вариант, — сказал Фазель. — Наша цель — провести турнир в Минске и Риге. Я реально надеюсь, что все это напряжение пойдет на спад к середине сентября, сейчас слишком рано принимать какие-то решения. У нас сейчас достаточно работы, связанной с проведением чемпионатов мира среди молодежи и юниоров, учитывая коронавирус. И какова ситуация будет с коронавирусом в мае, мы еще не знаем”.

“Мы видели заявление премьер-министра и ждем от него письма. 16-18 сентября пройдет совет IIHF, тогда посмотрим, какова ситуация в Беларуси, и выскажем свою позицию в ответ на решение латвийских властей, — продолжил глава федерации. — Но мы не намерены влиять на политические решения. Если правительство Латвии скажет, что страна не сможет организовать чемпионат мира, то это будет не наше решение”.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Ещё 14 августа премьер Латвии заявил о нецелесообразности организации турнира совместно с Беларусью.

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