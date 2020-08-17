Глава IIHF сподівається провести ЧС з хокею 2021 року у Білорусі та Латвії попри протести

Прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш в понеділок після позачергового засідання уряду заявив, що республіка почне переговори з IIHF про можливість проведення турніру спільно з іншою країною в зв’язку з напруженою політичною ситуацією в Білорусі після президентських виборів. Прем’єр підкреслив, що, якщо IIHF не схвалить позицію Латвії і ситуація в Білорусі не зміниться, уряд може прийняти рішення про неможливість організовувати турнір.

“Ми не розглядаємо такий варіант, — сказав Фазель. — Наша мета — провести турнір в Мінську і Ризі. Я реально сподіваюся, що уся ця напруга піде на спад до середини вересня, зараз занадто рано приймати якісь рішення. У нас зараз досить роботи, пов’язаної з проведенням чемпіонатів світу серед молоді та юніорів, враховуючи коронавірус. І яка ситуація буде з коронавірусом у травні, ми ще не знаємо”.

“Ми бачили заяву прем’єр-міністра і чекаємо від нього листа. 16-18 вересня пройде рада IIHF, тоді подивимося, яка ситуація в Білорусі, і висловимо свою позицію у відповідь на рішення латвійської влади, — продовжив глава федерації. — Але ми не маємо наміру впливати на політичні рішення. Якщо уряд Латвії скаже, що країна не зможе організувати чемпіонат світу, то це буде не наше рішення”.

Чемпіонат світу повинен пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня. Ще 14 серпня прем’єр Латвії заявив про недоцільність організації турніру спільно з Білоруссю.