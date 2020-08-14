Протести у Білорусі: Латвія вважає неможливим проведення ЧС 2021 з хокею разом з Мінськом

“Я думаю, що події в Білорусі різко змінюють ситуацію, — сказав він телеканалу LTV7. — Зараз я не бачу, як ми як країна можемо влаштувати чемпіонат (світу з хокею) разом з Білоруссю. Я вже попросив міністерство освіти і науки, яке відповідає і за спорт, зв’язатися з Міжнародною федерацією хокею (IIHF), щоб знайти рішення і зрозуміти, як ми найправильніше можемо вчинити”.

Чемпіонат світу 2021 року має пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня. 12 серпня віце-президент IIHF Калерво Куммола повідомив фінському виданню Ilta-Sanomat, що підняв питання про зміну місця проведення турніру у зв’язку з політичними протестами в Білорусі. За словами Куммоли, президент IIHF Рене Фазель запропонував подивитися, якою ситуація в Білорусії буде через два тижні.

Ситуація в Мінську, 13 серпня 2020 року: