Протесты в Беларуси: Латвия считает невозможным проведение ЧМ 2021 по хоккею вместе с Минском

“Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию, — сказал он телеканалу LTV7. — Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат (мира по хоккею) вместе с Беларусью. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить”.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 12 августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил финскому изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Беларуси. По словам Куммолы, президент IIHF Рене Фазель предложил посмотреть, какой ситуация в Беларуси будет через две недели.

Ситуация в Минске, 13 августа 2020 года: