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Гипертоников в мире за 30 лет стало вдвое больше - исследование

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КИЕВ. 25 августа. УНН. За последние 30 лет в мире удвоилось количество людей в возрасте от 30 до 79 лет, страдающих гипертонией. Об этом свидетельствуют результаты исследования в том числе лондонского университета Imperial College London и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что публикует The Lancet, пишет УНН.

Цитата:

"Количество людей в возрасте 30-79 лет с гипертонией удвоилось с 1990 по 2019 год: с 331 миллионов женщин и 317 мужчин в 1990 году до 626 млн женщин и 652 млн мужчин в 2019 году", - сообщили авторы доклада.

Детали

Так, анализ данных 104 млн человек из 184 стран за период с 1990 по 2019 год показал, что количество гипертоников за указанный период увеличилось с 648 миллионов до 1,278 миллиарда.

Как отмечается, в 2019 году распространенность гипертонии была самой низкой в ​​Канаде и Перу как для мужчин, так и для женщин; в Тайване, Южной Корее, Японии и некоторых странах Западной Европы, включая Швейцарию, Испанию и Великобританию для женщин; и в нескольких странах с низким и средним уровнем дохода, таких как Эритрея, Бангладеш, Эфиопия и Соломоновы Острова для мужчин.

Распространенность гипертонии превысила 50% у женщин в двух странах и мужчин в девяти странах, в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, Океании и Латинской Америке.

В то время, как Канада, Перу и Швейцария имели самую низкую распространенность гипертонии в мире в 2019 году, одни из самых высоких показателей наблюдались в Доминиканской Республике, на Ямайке и в Парагвае для женщин и Венгрии, Парагвае и Польши для мужчин, указали в ВОЗ.

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