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Гіпертоніків у світі за 30 років стало удвічі більше - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. За останні 30 років в світі подвоїлася кількість людей у віці від 30 до 79 років, які страждають на гіпертонію. Про це свідчать результати дослідження у тому числі лондонського університету Imperial College London і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що публікує The Lancet, пише УНН.

Цитата:

"Кількість людей у ​​віці 30-79 років з гіпертонією подвоїлася з 1990 по 2019 рік: з 331 мільйонів жінок і 317 чоловіків у 1990 році до 626 мільйонів жінок і 652 мільйона чоловіків в 2019 році", - повідомили автори доповіді.

Деталі

Так, аналіз даних 104 млн осіб зі 184 країн за період з 1990 по 2019 рік показав, що кількість гіпертоніків за вказаний період збільшилася з 648 мільйонів до 1,278 мільярда.

Як зазначається, у 2019 році поширеність гіпертонії була найнижчою в Канаді і Перу як для чоловіків, так і для жінок; в Тайвані, Південній Кореї, Японії і деяких країнах Західної Європи, включаючи Швейцарію, Іспанію і Велику Британію для жінок; і в декількох країнах з низьким і середнім рівнем доходу, таких як Еритрея, Бангладеш, Ефіопія і Соломонові Острови для чоловіків.

Поширеність гіпертонії перевищила 50% у жінок в двох країнах і чоловіків в дев'яти країнах, у Центральній і Східній Європі, Центральній Азії, Океанії та Латинській Америці.

У той час, як Канада, Перу та Швейцарія мали найнижчу поширеність гіпертонії у світі у 2019 році, одні з найвищих показників спостерігалися в Домініканській Республіці, на Ямайці та у Парагваї для жінок та Угорщині, Парагваї та Польщі для чоловіків, вказали у ВООЗ.

Українські Національні Новини

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