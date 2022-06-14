Гетманцев: в Украине нет потенциала для повышения налогов, придется сокращать расходы

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“Если говорить о наших целях – то это уже озвученные 5 млрд, которые мы должны заимствовать каждый месяц. Если нет – нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в экономике, которая находится в нелучшем состоянии. Следовательно, мы будем вынуждены уменьшать расходы, а от этого пострадают, прежде всего, социально незащищенные слои населения. Поэтому задача правительства №1 – это не только собрать деньги внутри государства, но и заимствовать их за границей, и над этим мы очень плодотворно всей командой работаем”, – подчеркнул Гетманцев.

Детали

Вместе с тем Гетманцев отметил, что финансовая помощь, которую Украина получает от партнеров, не в полном объеме поступает в госбюджет.

“Помощь в 40 млрд – огромная, беспрецедентная помощь США, которую они направляют на преодоление последствий украинского конфликта – это в меньшей части деньги, которые поступят в государственный бюджет. Это те 1,5 миллиона, о которых вы говорили. А большинство из этих средств пойдут странам-партнерам, членам НАТО, даже бизнесу внутри США, которые вроде бы каким-то образом связаны с нашей страной. И потому это косвенная помощь и точно не деньги в государственный бюджет”, – отметил нардеп.

Напомним

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще 8,5 млрд долларов финансовой помощи.