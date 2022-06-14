Гетманцев: в Україні немає потенціалу для підвищення податків, доведеться скорочувати видатки

Цитата

“Якщо говорити про наші цілі – то це вже озвучені 5 млрд, які ми маємо запозичити щомісяця. Якщо ні – нам доведеться скорочувати видатки, бо насправді для підвищення податків у нас немає потенціалу сьогодні в економіці, яка перебуває в ненайкращому стані. Отже, ми будемо змушені зменшувати видатки, а від цього постраждають передусім соціально незахищені верстви населення. Тому завдання уряду №1 – це не тільки зібрати гроші всередині держави, але і запозичити їх за кордоном, і над цим ми дуже плідно всією командою працюємо”, - наголосив Гетманцев.

Деталі

Разом з тим Гетманцев зазначив, що фінансова допомога, яку Україна отримує від партнерів, не в повному обсязі надходить до держбюджету.

“Допомога у 40 млрд - величезна, безпрецедентна допомога США, яку вони спрямовують на подолання наслідків українського конфлікту - це в меншій частині гроші, які надійдуть до державного бюджету. Це ті 1,5 млн, про які ви говорили. А більшість з цих коштів підуть країнам партнерам, членам НАТО, навіть бізнесу всередині США, які начебто якимось чином пов’язані з нашою країною. І тому це непряма допомога і точно не гроші до державного бюджету”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні ще 8,5 млрд доларів фінансової допомоги.