Герус: электроэнергию для промышленности с сентября планируют удешевить на 21 копейку

"В результате этого постановления НКРЭКУ может снизить тариф Укрэнерго с 32 коп. до 11 коп., таким образом понижение будет на 21 коп. за кВт/ч. Тариф Укрэнерго включается в тарифы всех бытовых потребителей... Для всех будет понижение на 21 коп. за кВт/ч. И мы с правительством сейчас проговаривали, чтобы все сделать так, чтобы до 21 августа все соответствующие процедуры прошли, и с 1 сентября это вступило в действие - то есть, с 1 сентября понижение тарифа на 21 коп. за кВт/ч для всех бытовых потребителей", - отметил Герус.

"Если будет принято еще дополнительное решение в сентябре НКРЭКУ, то у нас фактически есть возможность выйти почти на те тарифы, которые были до введения новой модели рынка, это наша цель", - добавил он.

По его словам, запущенная 1 июля новая модель рынка электроэнергии в Украине продолжает действовать, однако, власти опертивно реагируют и подкорректирует ее.

"Сейчас такой первый шаг серьезный сделан, и мы ожидаем, что в сентябре будет еще один шаг сделан, таким образом уровень цен и тарифов,.. возможно будет определенный рост, но он будет незначительный, по сравнению с июнем месяцем", - добавил Герус.

Напомним, ранее Герус заявил, что наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей почти на 20%.