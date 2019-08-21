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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130000 просмотра

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6 марта, 17:07 • 121164 просмотра

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Герус: электроэнергию для промышленности с сентября планируют удешевить на 21 копейку

Герус: электроэнергию для промышленности с сентября планируют удешевить на 21 копейку

Киев  •  УНН

 • 7106 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Благодаря правительственному постановлению стоимость электроэнергии для бытовых потребителей можно будет удешевить на 21 коп. за кВт/ч с 1 сентября этого года, а уже в первый месяц осени ожидается еще одно решение в этой сфере, что позволит приблизиться к тем тарифам, которые были до введения нового рынка электроэнергии в Украине. Об этом сообщил журналистам в среду представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает УНН.

"В результате этого постановления НКРЭКУ может снизить тариф Укрэнерго с 32 коп. до 11 коп., таким образом понижение будет на 21 коп. за кВт/ч. Тариф Укрэнерго включается в тарифы всех бытовых потребителей... Для всех будет понижение на 21 коп. за кВт/ч. И мы с правительством сейчас проговаривали, чтобы все сделать так, чтобы до 21 августа все соответствующие процедуры прошли, и с 1 сентября это вступило в действие - то есть, с 1 сентября понижение тарифа на 21 коп. за кВт/ч для всех бытовых потребителей", - отметил Герус.

"Если будет принято еще дополнительное решение в сентябре НКРЭКУ, то у нас фактически есть возможность выйти почти на те тарифы, которые были до введения новой модели рынка, это наша цель", - добавил он.

По его словам, запущенная 1 июля новая модель рынка электроэнергии в Украине продолжает действовать, однако, власти опертивно реагируют и подкорректирует ее.

"Сейчас такой первый шаг серьезный сделан, и мы ожидаем, что в сентябре будет еще один шаг сделан, таким образом уровень цен и тарифов,.. возможно будет определенный рост, но он будет незначительный, по сравнению с июнем месяцем", - добавил Герус.

Напомним, ранее Герус заявил, что наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей почти на 20%.

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