Герус: електроенергію для промисловості з вересня планують здешевити на 21 копійку

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Завдяки урядовій постанові вартість електроенергії для непобутових споживачів можна буде здешевити на 21 коп. за кВт/год з 1 вересня цього року, а вже у перший місяць осені очікується ще одне рішення у цій сфері, що дозволить наблизитися до тих тарифів, які були до введення нового ринку електроенергії в Україні. Про це повідомив журналістам у середу представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає УНН.