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Герус: електроенергію для промисловості з вересня планують здешевити на 21 копійку

Герус: електроенергію для промисловості з вересня планують здешевити на 21 копійку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Завдяки урядовій постанові вартість електроенергії для непобутових споживачів можна буде здешевити на 21 коп. за кВт/год з 1 вересня цього року, а вже у перший місяць осені очікується ще одне рішення у цій сфері, що дозволить наблизитися до тих тарифів, які були до введення нового ринку електроенергії в Україні. Про це повідомив журналістам у середу представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає УНН.

"Внаслідок цієї постанови НКРЕКП може понизити тариф Укренерго з 32 коп. до 11 коп., таким чином пониження буде на 21 коп. за кВт/год. Тариф Укренерго включається в тарифи всіх непобутових споживачів... Для всіх буде пониження на 21 коп. за кВт/год. І ми з урядом зараз проговорювали, щоб все зробити так, щоби до 21 серпня всі відповідні процедури відбулися, і з 1 вересня це вступило в дію - тобто, з 1 вересня пониження тарифу на 21 коп. за кВт/год для всіх непобутових споживачів", - вказав Герус.

"Якщо буде прийнято ще додаткове рішення у вересні НКРЕКП, то в нас фактично є можливість вийти майже на ті тарифи, які були до введення нової моделі ринку, це є наша ціль", - додав він.

З його слів, запущеня 1 липня нова модель ринку електроенергії в Україні продовжує діяти, однак, влада опертивно реагує і підкориговує її.

"Зараз такий перший крок серйозний зроблений, і ми очікуємо, що в вересні буде ще один крок зроблений, таким чином рівень цін і тарифів,.. можливо буде певне зростання, але воно буде не значне, у порівнянні з червнем місяцем", - додав Герус.

Нагадаємо, раніше Герус заявив, що напрацьовано механізми щодо зменшення тарифів на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20%.

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