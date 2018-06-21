Героев Disney показали в "реальной жизни"

В частности, он изобразил рыжеволосую русалочку Ариэль, Золушку и принцессу Жасмин. Однако, художник "оживляет" не только положительных персонажей. Среди его работ можно встретить преображение колдуна из "Алладина", Урсулы из "Русалочки" и злой мачехи Рапунцель.

Как сообщал УНН, украинская художница меняет лица куклам Барби, делая их реалистичными.