Героїв Disney показали у "реальному житті"

Зокрема, він зобразив рудоволосу русалоньку Аріель, Попелюшку та принцесу Жасмін.

Однак, художник "оживляє" не лише позитивних персонажів. Серед його робіт можна зустріти перетворення чаклуна з "Алладіна", Урсули з "Русалочки" і злої мачухи Рапунцель.

Як повідомляв УНН, українська художниця змінює обличчя лялькам Барбі, роблячи їх реалістичними.