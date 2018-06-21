Героїв Disney показали у "реальному житті"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Фінський художник під псевдонімом Jirka Vince на своїх малюнках перетворив персонажів диснеївських мультфільмів в справжніх людей. Всі перевтілення художник розмістив на особистому сайті, передає УНН.
Зокрема, він зобразив рудоволосу русалоньку Аріель, Попелюшку та принцесу Жасмін.
Однак, художник "оживляє" не лише позитивних персонажів. Серед його робіт можна зустріти перетворення чаклуна з "Алладіна", Урсули з "Русалочки" і злої мачухи Рапунцель.
Як повідомляв УНН, українська художниця змінює обличчя лялькам Барбі, роблячи їх реалістичними.