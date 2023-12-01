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Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 09:59  •  8794 просмотра

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Германия закрыла свои консульства в новосибирске и екатеринбурге, сразу после закрытия представительства в калининграде, передав дела посольству в москве и генеральному консульству в санкт-петербурге.

Германия, которая недавно закрыла генконсульство в российском калининграде, закрывает свои диппредставительства также в новосибирске и екатеринбурге. Об этом говорится на сайтах консульства, передает УНН.

Детали 

Генеральное консульство в екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в москве

 - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение размещено на сайте представительства в новосибирске.

Дополнение 

Накануне стало известно, что Германия закрыла свое консульство в российском калиниграде. В ведомстве заявили, что за консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в калининграде отвечает Генеральное консульство в санкт-петербурге.

Напомним

Германия вынужденно закрыла часть консульств в рф, после того, как по требованию россиян Берлин сократил количество своих госслужащих в россии до 350 человек. 

Тогда же в МИД Германии предупредили, при таком количестве консульствам будет сложно продолжать свою регулярную работу.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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