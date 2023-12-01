Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах

Германия, которая недавно закрыла генконсульство в российском калининграде, закрывает свои диппредставительства также в новосибирске и екатеринбурге. Об этом говорится на сайтах консульства, передает УНН.

Детали

Генеральное консульство в екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в москве - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение размещено на сайте представительства в новосибирске.

Дополнение

Накануне стало известно, что Германия закрыла свое консульство в российском калиниграде. В ведомстве заявили, что за консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в калининграде отвечает Генеральное консульство в санкт-петербурге.

Напомним

Германия вынужденно закрыла часть консульств в рф, после того, как по требованию россиян Берлин сократил количество своих госслужащих в россии до 350 человек.

Тогда же в МИД Германии предупредили, при таком количестве консульствам будет сложно продолжать свою регулярную работу.

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