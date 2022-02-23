Геращенко: если Путин даст команду ремонтировать все газопроводы – Европа на "крючке"

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"Представьте, если Путин даст команду начать ремонт на всех газопроводах, ведущих в Европу? 40% газа российского в Европе. Кто мешал продумать и не зависеть от Путина больше чем на 15%? И я считаю, что европейские лидеры должны подумать, как снизить свою зависимость от России. (…) Он же их подцепил на этот газовый крючок. И нужно время. Полтора-два года – построят LNG-терминалы и российского газа будет 10-15% процентов. И (России – ред.) придется еще и снижать цену", - считает Геращенко.

Он уверен, что европейские лидеры должны взяться за обеспечение свое энергетической независимости от России, а иначе она так и будет шантажировать и использовать газ как оружие.

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