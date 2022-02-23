Геращенко: якщо Путін дасть команду ремонтувати всі газопроводи – Європа на "гачку"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Європа на газовому гачку у російського президента, адже у структурі споживання європейських країн до 40 відсотків становить російський газ. Таку думку в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній висловив радник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
Цитата:
"Уявіть, якщо Путін дасть команду почати ремонт на всіх газопроводах, які ведуть до Європи? 40% газу російського у Європі. Хто заважав продумати та не залежати від Путіна більше ніж на 15%? І я вважаю, що європейські лідери мають подумати, як зменшити свою залежність від Росії. (…) Він же їх підчепив на цей газовий гачок. І потрібен час. Півтора-два роки – збудують LNG-термінали та російського газу буде 10-15% відсотків. І (Росії – ред.) доведеться ще й знижувати ціну", - вважає Геращенко.
Він упевнений, що європейські лідери мають взятися за забезпечення своєї енергетичної незалежності від Росії, інакше вона так і шантажуватиме і використовуватиме газ як зброю.
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