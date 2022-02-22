Американский экономист: доля экономики России в мире “невероятно незначительна”
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Экономист из Гарварда Джейсон Фурман, который был советником бывшего президента США Барака Обамы, сказал, что доля России является “невероятно незначительной” в мировой экономике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
По мнению журналистов, эскалация конфликта на востоке Украины может повлечь скачок цен на энергоносители и продовольствие, разогреть опасения относительно инфляции и напугать инвесторов. Это ставит под угрозу инвестиции и рост экономики по всему миру.
Однако, отмечают они, влияние действий Кремля на мировую экономику будет менее заметным, чем влияние пандемии коронавируса в 2020 году.
По данным NYT, сейчас Европа получает почти 40% своего природного газа и 25% нефти из России.
“Это большая заправка”, - сказал Джейсон Фурман.
Статистика свидетельствует, что несмотря на наличие значительных объемов ресурсов, экономика России скорее сопоставима с экономикой Бразилии, чем, например, с экономиками Германии или Франции. В то же время, как подчеркнул Фурман, нефть и газ сейчас важны.
Контекст
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал документ, в котором признал так называемые “Л/ДНР” "независимыми". В ответ в ЕС пообещали отреагировать "твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной”. В частности, во вторник, 22 февраля, планируют принять решение о первых санкциях против РФ.