Американський економіст: частка економіки Росії у світі “неймовірно незначна”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Економіст з Гарварду Джейсон Фурман, який був радником колишнього президента США Барака Обами, сказав, що частка Росії є “неймовірно незначною” у світовій економіці. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
На думку журналістів, ескалація конфлікту на сході України може спричинити стрибок цін на енергоносії та продовольство, розігріти побоювання щодо інфляції та налякати інвесторів. Це ставить під загрозу інвестиції та зростання економіки по всьому світу.
Проте, зазначають вони, вплив дій Кремля на світову економіку буде менш помітним, аніж вплив пандемії коронавірусу у 2020 році.
За даними NYT, наразі Європа отримує майже 40% свого природного газу і 25% нафти з Росії.
“Це велика заправка”, - сказав Джейсон Фурман.
Статистика свідчить, що попри наявність значних обсягів ресурсів, економіка Росії радше співставна з економікою Бразилії, ніж, наприклад, з економіками Німеччини чи Франції. Водночас, як наголосив Фурман, нафта та газ наразі важливі.
Контекст
21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав документ, у якому визнав так звані “Л/ДНР” "незалежними". У відповідь в ЄС пообіцяли відреагувати “твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною”. Зокрема, у вівторок, 22 лютого, планують ухвалити рішення про перші санкції проти РФ.