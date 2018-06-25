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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 16995 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101370 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116770 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137292 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143334 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181049 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156621 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Геращенко подтвердил, что в Киеве похитили сына представителя посольства Ливии

Геращенко подтвердил, что в Киеве похитили сына представителя посольства Ливии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Мужчина, которого похитили в центре Киева, является сыном представителя посольства Ливии. Эту информацию УНН подтвердил народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Похитили сына атташе посольства Ливии", - отметил Геращенко.

Ранее информированный источник сообщил, что похищенным сегодня в центре Киева мужчиной является сын представителя посольства Ливии в Украине.

Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили мужчину в автомобиль, введен план "перехват".

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