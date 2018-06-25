Геращенко підтвердив, що у Києві викрали сина представника посольства Лівії

"Викрали сина аташе посольства Лівії", - зазначив Геращенко.

Раніше поінформоване джерело повідомило, що викраденим сьогодні у центрі Києва чоловіком є син представника посольства Лівії в Україні.

Нагадаємо, сьогодні з опівдні київські поліцейські розшукують зловмисників, які на вулиці Тургенівській насильно посадили чоловіка в автомобіль, введено план “перехоплення”.