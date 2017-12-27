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Геращенко назвала десятки фамилий освобожденных украинских заложников

Киев • УНН

 • 9125 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Труднее всего было бороться за освобождение украинских военнослужащих, которые долгое время, еще после боев за Дебальцево и Донецкий аэропорт, находились в тюрьмах боевиков. Об этом заявила уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко и назвала фамилии десятков освобожденных украинских заложников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Геращенко назвала десятки фамилий освобожденных украинских заложников

Так, среди освобожденных - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, которого пытали в ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всего находились в заложниках, еще по обороне Донецкого аэропорта.

Геращенко сообщила, что удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволи - Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых, раненых, схватили боевики в период с конца 2014 года до начала 2016 года во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

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Среди освобожденных - легендарный историк и религиовед, за которого боролись много людей доброй воли со всего мира, Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, Президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев и другие.

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Также среди освобожденных являются: Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., Бердник Д.А., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К. В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р. , Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов А.В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И. В., Храм А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Иовов М. М., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

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