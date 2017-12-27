Геращенко назвала десятки прізвищ звільнених українських заручників

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Найтяжче було боротися за звільнення українських військовослужбовців, які довгий час, ще після боїв за Дебальцево та Донецький аеропорт, знаходились в тюрмах бойовиків. Про це заявила уповноважена Президента з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко і назвала прізвища десятків звільнених українських заручників, передає УНН із посиланням на прес-службу Верховної Ради України.