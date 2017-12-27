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Геращенко назвала десятки прізвищ звільнених українських заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Найтяжче було боротися за звільнення українських військовослужбовців, які довгий час, ще після боїв за Дебальцево та Донецький аеропорт, знаходились в тюрмах бойовиків. Про це заявила уповноважена Президента з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко і назвала прізвища десятків звільнених українських заручників, передає УНН із посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

Геращенко назвала десятки прізвищ звільнених українських заручників

Так, серед звільнених — бійці батальйону “Кривбас” Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще з лютого 2015 року, після Дебальцева.

Також серед звільнених — представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики засудили до 30 років, який зазнав катувань в ОРДО. Також серед звільнених є легендарні “кіборги” — Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше знаходилися в заручниках, ще з оборони Донецького аеропорту.

Геращенко повідомила, що вдалося звільнити військовослужбовців, які гідно і мужньо трималися у місцях неволі — Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка, Олександра Каліна, яких, поранених, схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016, під час найважчих бойових дій на фронті.

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Серед звільнених — легендарний історик і релігієзнавець, за якого боролися багато людей доброї волі з усього світу, Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, Президент Донецької обласної ГО “Центр Діскавері” Ігор Козловський, громадський активіст і волонтер Володимир Фомічов та інші.

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Також серед звільнених є: Абрамов О.О., Арбузов О. І., Ахмєров А.О., Бердник Д.О., Бєлов Ю.С., Бучок В.М., Гайова Г.Л., Гашпор К.В., Голіков О.О., Даркін О.В., Казначеєв Е.Г., Кононенко Є.М., Кононенко І.М., Костенніков А.Т., Канарський О.Г., Коць Л.Р., Кусков О.О., Левашов Д.О., Любчук В.П., Неделяєв Е.В., Недосєкін В.Б., Новицький А.С., Овчаренко В.В., Політова О.П., Попов О.В., Радулов С.М., Сапожніков І.В., Симоненко Є.В., Сичов Л.М., Сінченко Г.А., Соболев М.В., Старченко С.І., Тиренко І.В., Храмих О.М., Чмерук А.В., Чулга О.М., Швайко В.Ю., Яковенко І.С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Іовов М.М., Кушпіль О.О., Петрачкова О.Г., Радовець В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Віндюк А.В., Гладкий С.В. та інші.

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