Геращенко: боевики в Минске не скрывали дружественного отношения к Рубану
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Боевики в Минске неоднократно пытались изменить состав рабочих групп, однако не скрывали своего дружественного отношения к переговорщику Владимиру Рубана. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.
"В Минске боевики неоднократно через хамские выпады, личные угрозы и давление и шантаж пытались изменить состав рабочих групп и избавиться от неудобных им украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где я неоднократно слышала угрозы в свой адрес. Зато они не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что стремятся иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с какими бы они хотели иметь дело", - отметила И.Геращенко.
Она заяивла, что шокирована услышанным и увиденным на брифинге председателя СБУ Василия Грицака.
"Могу только добавить, что, несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, обмудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата", - добавила она.
Напомним, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, спрятанного в мебели.
Председатель СБУ Василий Грицак в пятницу 9 марта заявил, что В.Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций "ДНР" Захарченко и Тимофеевым планировал совершение серии террористических актов в центре Киева с применением оружия и взрывных устройств, с которыми его задержали.