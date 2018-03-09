Геращенко: боевики в Минске не скрывали дружественного отношения к Рубану

КИЕВ. 9 марта. УНН. Боевики в Минске неоднократно пытались изменить состав рабочих групп, однако не скрывали своего дружественного отношения к переговорщику Владимиру Рубана. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.