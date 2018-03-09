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Геращенко: бойовики у Мінську не приховували дружнього ставлення до Рубана

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Бойовики у Мінську неодноразово намагалися змінити склад робочих груп, однак не приховували свого дружнього ставлення до переговорника Володимира Рубана. Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.

“В Мінську бойовики неодноразово через хамські випади, особисті погрози й тиск та шантаж намагалися змінити склад робочих груп, й позбутися незручних ім українських учасників, в тому числі й в гуманітарній групі, де я неодноразово чула погрози на свою адресу. Натомість вони не приховували свого дружнього ставлення до „переговорника“ й неодноразово публічно робили заяви, що прагнуть мати справу саме з ним, й озвучували його прізвище (й ще пару інших цікавих прізвищ) , як тих персон, яких вони б воліли бачити в групі й з якими б вони воліли мати справу”, — зазначила І.Геращенко.

Вона відзначила, що шокована почутим і побаченим на брифінгу голови СБУ Василя Грицака.

“Можу тільки додати, що, попри всі наші зусилля, бойовики жодного разу не допустили до заручників в ОРДЛО представників МКЧХ, обмудсмена, натомість в камери неодноразово допускали цього „переговорника“ й одного народного депутата”, — додала вона.

Нагадаємо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука узазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

Голова СБУ Василь Грицак у п’ятницю 9 березня заявив, що В.Рубан, діючи у змові з очільниками терористичних організацій “ДНР” Захарченком та Тимофійовим планував скоєння серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, з якими його затримали.

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