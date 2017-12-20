Геращенко анонсировал новый законопроект о защите свидетелей

“Сегодня, в 15.00 я представлю новый проект закона „о защите свидетеля“. Дело в том, что в Украине нет нормальной системы защиты свидетелей — в этом году погибли два человека, которые не должны были умереть. Это Амина Окуева, на которую уже было покушение, и это Денис Вороненков, который свидетельствовал против президента Владимира Путина, убитый по заказу русских. Я призываю поддержать новый закон, который по-европейски смог защитить людей, давших показания против бандитов, мафии и коррупционеров. Без этого у нас не будут раскрывать государственные преступления. У нас ничего нет”, — заявил Геращенко.

Напомним, в Киевской области неизвестные убили Амину Окуеву. Автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев, был обстрелян на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха Киевской области. Амина Окуева погибла, а Адам Осмаев был ранен.