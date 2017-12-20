Геращенко анонсировал новый законопроект о защите свидетелей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74818 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89324 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91955 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110222 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101307 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104968 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111941 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122923 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134489 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Геращенко анонсировал новый законопроект о защите свидетелей

Геращенко анонсировал новый законопроект о защите свидетелей

Киев  •  УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На сегодняшний день в Украине отсутствует система защиты людей, давших свидетельства в судах.
Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции Народный фронт, член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент УНН

“Сегодня, в 15.00 я представлю новый проект закона „о защите свидетеля“. Дело в том, что в Украине нет нормальной системы защиты свидетелей — в этом году погибли два человека, которые не должны были умереть. Это Амина Окуева, на которую уже было покушение, и это Денис Вороненков, который свидетельствовал против президента Владимира Путина, убитый по заказу русских. Я призываю поддержать новый закон, который по-европейски смог защитить людей, давших показания против бандитов, мафии и коррупционеров. Без этого у нас не будут раскрывать государственные преступления. У нас ничего нет”, — заявил Геращенко.

Напомним, в Киевской области неизвестные убили Амину Окуеву. Автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев, был обстрелян на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха Киевской области. Амина Окуева погибла, а Адам Осмаев был ранен.

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