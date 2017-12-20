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Геращенко анонсував новий законопроект про захист свідків

Геращенко анонсував новий законопроект про захист свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. На сьогоднішній день в Україні відсутня система захисту людей, що дали свідчення в судах.
Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції Народний фронт, член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні, о 15.00 я представлю новий проект закону "про захист свідка". Справа в тому, що в Україні немає нормальної системи захисту свідків - в цьому році загинуло двоє людей, які не повинні були померти. Це Аміна Окуєва, на яку вже був замах, і це Денис Вороненков, який свідчив проти президента Володимира Путіна, вбитий на замовлення росіян. Я закликаю підтримати новий закон, який по-європейськи зміг би захистити людей, які дали свідчення проти бандитів, мафії і корупціонерів. Без цього у нас не будуть розкривати державні злочини. У нас нічого немає", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, в Київській області невідомі вбили Аміну Окуєву. Автомобіль, в якому знаходилися Аміна Окуєва та й її чоловік Адам Осмаєв, був обстріляний на залізничному переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області. Аміна Окуева загинула, а Адам Осмаєв був поранений.

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