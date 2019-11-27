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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23364 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84461 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104855 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116994 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146950 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147672 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Гепатит в Чернигове: на лечении до сих пор двое взрослых и трое детей

Гепатит в Чернигове: на лечении до сих пор двое взрослых и трое детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. На сегодня в городе Чернигов с гепатитом А на стационарном лечении до сих пор находятся двое взрослых и трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

"По состоянию на 7:00 27 ноября в учреждениях здравоохранения города Чернигова на стационарном лечении с диагнозом "вирусный гепатит А" находится 5 человек (3 детей и 2 взрослых)", - указали в департаменте.

Напомним, о вспышке гепатита А в Чернигове, в частности, в школе, стало известно в конце октября.

Так, 6 ноября было известно о трех взрослых и 23 больных детях.

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