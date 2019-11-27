Гепатит у Чернігові: на лікуванні досі двоє дорослих і троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на сьогодні у місті Чернігів з гепатитом А на стаціонарному лікуванні досі перебувають двоє дорослих і троє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.
"Станом на 7 годину 27 листопада в закладах охорони здоров'я міста Чернігова на стаціонарному лікуванні з діагнозом "вірусний гепатит А" перебуває 5 осіб (3 дітей та 2 дорослих)", - вказали у департаменті.
Нагадаємо, про спалах гепатиту А у Чернігові, зокрема, у школі, стало відомо наприкінці жовтня.
Так, 6 листопада було відомо про трьох дорослих і 23 хворих дитини.