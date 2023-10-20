Gepard и дроны: Германия передала Украине новую партию военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает зенитные установки Gepard, беспилотники и мышины для пограничников. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:
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- 3 зенитные установки Gepard;
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- 20 беспилотников RQ-35 Heidrun;
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- 20 дронов Vector;
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- 13 машин охраны границы;
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- 1 мостоукладчик Biber;
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- 3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;
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- 3872 снарядов 155-мм.
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Дополнение
19 октября канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе, и заявил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Украины зимой.