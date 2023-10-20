Gepard та дрони: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає зенітні установки Gepard, безпілотники та мишини для прикордонників. Про йе йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:
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- 3 зенітні установки Gepard;
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- 20 безпілотників RQ-35 Heidrun;
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- 20 дронів Vector;
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- 13 машин охорони кордону;
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- 1 мостоукладач Biber;
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- 3 тягачі HX81 і 3 причепи до них;
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- 3872 снарядів 155-мм.
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Доповнення
19 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни в довгостроковій перспективі, і заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони України взимку.