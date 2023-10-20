Gepard та дрони: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Деталі

Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:



3 зенітні установки Gepard;



20 безпілотників RQ-35 Heidrun;



20 дронів Vector;



13 машин охорони кордону;



1 мостоукладач Biber;



3 тягачі HX81 і 3 причепи до них;



3872 снарядів 155-мм.



Доповнення

19 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни в довгостроковій перспективі, і заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони України взимку.