Геополитику как секс покажет украинский художник

"Расположение стран на политической карте мира, Европы или отдельных регионов планеты рассматриваются как групповой секс. За ними нельзя анализировать, кого и каким образом. То есть все совпадения случайны. В целом, это метафора", - рассказал Ю.Соломко.

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По словам художника, в некоторых рисунках использована порнография - "как современные фото из интернета, так и порнорисунки XIX века".