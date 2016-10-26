Геополитику как секс покажет украинский художник
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В киевской Voloshyn Gallery откроется выставка SEX & POLITICS известного украинского художника Юрия Соломко. Художник использует для создания своих работ географические карты, выражая отношение к геополитическим процессам, происходящим в мире, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Расположение стран на политической карте мира, Европы или отдельных регионов планеты рассматриваются как групповой секс. За ними нельзя анализировать, кого и каким образом. То есть все совпадения случайны. В целом, это метафора", - рассказал Ю.Соломко.
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По словам художника, в некоторых рисунках использована порнография - "как современные фото из интернета, так и порнорисунки XIX века".