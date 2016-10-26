Геополітику як секс покаже український художник
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У київській Voloshyn Gallery відкриється виставка SEX & POLITICS відомого українського художника Юрія Соломка. Митець використовує для створення своїх робіт географічні карти, висловлюючи ставлення до геополітичних процесів, що відбуваються у світі, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Розташування країн на політичній карті світу, Європи або окремих регіонів планети розглядаються як груповий секс. За ними не можна аналізувати хто, кого і яким чином. Тобто всі збіги випадкові. В цілому, це метафора,” — розповів Ю.Соломко.
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Зі слів митця, в деяких малюнках використана порнографія — “як сучасні фото з інтернету, так і порномалюнки XIX століття”.