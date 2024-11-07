Геолокационные «глюки» смартфонов: эксперты объяснили их причину

РЭБ может подавлять или изменять сигнал. Это подделка сигнала от спутника к GPS-приемнику. В результате мобильные телефоны верят этому, потому что нет никакой аутентификации.

Об этом сказал директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире телемарафона, передает УНН.

РЭБ может подавлять сигнал, но может и как элемент радиоэлектронной борьбы изменять сигнал, подделку делать. Это просто подделка сигнала от спутника к GPS-приемнику - сказал Якушев.

Эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце отметил, что таким образом вводится в заблуждение системы управления, или системы навигации различных приборов, в том числе беспилотников для того, чтобы они не корректно определили свое местоположение.

А дальше либо изменили свой маршрут от тех целей, которые они установили при запуске, либо вообще могли вернуться в какую-то другую зону, например в том направлении с которого они прилетели - отметил Долинце.

Якушев объяснил, что в такой ситуации видит мобильный телефон.

Он верит этому, потому что нет никакой аутентификации, не проверяется подлинность того, кто передает к передатчику, соответственно приемник такой: спасибо за информацию, теперь я в Курске. Вот тебе погода в Курске, время - сказал Якушев.

Такие искажения геопозиции помогают ПВО отсеивать фальшивые цели во время атак беспилотников Решить эту проблему легко, стоит отключить геолокацию.

Дополнение

Украинцы 5 ноября начали жаловаться на сбой в работе часов в смартфонах: у некоторых пользователей они "спешат". Кроме того, на телефонах появляется неправильное местоположение.

Генштаб ВСУ объяснил причины нарушения системы точного времени в мобильных телефонах во время воздушной тревоги. Сбои возникают из-за применения средств радиоэлектронной борьбы и подмены GPS-координат.

Также Генштаб советует отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.