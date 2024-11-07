Геолокационные «глюки» смартфонов: эксперты объяснили их причину

ukenru
Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 107646 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 145850 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 149943 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 125380 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 116464 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 131575 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141279 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157685 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174927 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159306 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент Южной Кореи и Трамп обсудили угрозы от КНДР в войне против Украины

Президент Южной Кореи и Трамп обсудили угрозы от КНДР в войне против Украины

01:22 • 105626 просмотра
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

03:05 • 102273 просмотра
Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается

Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается

03:30 • 102360 просмотра
Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

04:22 • 94383 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 114833 просмотра
публикации
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 114833 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 118584 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 145850 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 149943 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 123234 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

17:54 • 89453 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 106449 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 134540 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 138779 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 156676 просмотра
Актуальное
Геолокационные «глюки» смартфонов: эксперты объяснили их причину

Геолокационные «глюки» смартфонов: эксперты объяснили их причину

Киев  •  УНН

10:44 • 1952 просмотра

Read in English

Эксперты объяснили причины сбоев геолокации и времени в смартфонах во время воздушных тревог. Проблема возникает из-за применения средств РЭБ, которые могут изменять GPS-сигналы.

РЭБ может подавлять или изменять сигнал. Это подделка сигнала от спутника к GPS-приемнику. В результате мобильные телефоны верят этому, потому что нет никакой аутентификации.

Об этом сказал директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире телемарафона, передает УНН.

РЭБ может подавлять сигнал, но может и как элемент радиоэлектронной борьбы изменять сигнал, подделку делать. Это просто подделка сигнала от спутника к GPS-приемнику

- сказал Якушев. 

Эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце отметил, что таким образом вводится в заблуждение системы управления, или системы навигации различных приборов, в том числе беспилотников для того, чтобы они не корректно определили свое местоположение. 

А дальше либо изменили свой маршрут от тех целей, которые они установили при запуске, либо вообще могли вернуться в какую-то другую зону, например в том направлении с которого они прилетели

- отметил Долинце. 
Image

Якушев объяснил, что в такой ситуации видит мобильный телефон. 

Он верит этому, потому что нет никакой аутентификации, не проверяется подлинность того, кто передает к передатчику, соответственно приемник такой: спасибо за информацию, теперь я в Курске. Вот тебе погода в Курске, время

- сказал Якушев.

Такие искажения геопозиции помогают ПВО отсеивать фальшивые цели во время атак беспилотников Решить эту проблему легко, стоит отключить геолокацию.  

Дополнение

Украинцы 5 ноября начали жаловаться на сбой в работе часов в смартфонах: у некоторых пользователей они "спешат". Кроме того, на телефонах появляется неправильное местоположение.

Генштаб ВСУ объяснил причины нарушения системы точного времени в мобильных телефонах во время воздушной тревоги. Сбои возникают из-за применения средств радиоэлектронной борьбы и подмены GPS-координат.

Также Генштаб советует отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина