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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: ВСУ обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки

Генштаб: ВСУ обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки

Киев • УНН

 • 113430 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Наши защитники обезвредили разведывательные группы оккупантов в районах Великой Новоселки и Времовки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их опрокидывания на другие направления.

Враг осуществил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается обнаружить построение системы обороны наших войск.

На Харьковском направлении оккупанты произвели огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Базалиевка, Коробочкино, Андреевка, Милово, Чугуев и Чеполь. Вел воздушную разведку БПЛА.

Нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

На Донецком направлении, при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы у Григоровки, Северска, Верхнекамянского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Маринка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменное и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.

Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.

На Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка.

Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”

Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

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