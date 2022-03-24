Генштаб ВСУ: в рф проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Заканчивается двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.
Подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах неподалеку территории Украины, заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил российской федерации, принимавших участие в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.
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"По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
В непризнанной приднестровско-Молдавской Республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.
Во временно оккупированной автономной республике Крым, в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны, состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно произошли и в матросском клубе города Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.
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В десятый раз Чернобаевка: украинские военные нанесли очередной удар по рашистам.