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Генштаб ВСУ: в рф проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года

Киев • УНН

 • 86262 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ: в рф проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года

Детали

Заканчивается двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.

Подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах неподалеку территории Украины, заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил российской федерации, принимавших участие в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

Цитата

"По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

В непризнанной приднестровско-Молдавской Республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной автономной республике Крым, в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны, состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно произошли и в матросском клубе города Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

Добавим

В десятый раз Чернобаевка: украинские военные нанесли очередной удар по рашистам.

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