Генштаб ЗСУ: в рф проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Закінчується двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.
Переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил російської федерації, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.
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"За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною.
У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.
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