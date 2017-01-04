Генштаб ВСУ безосновательно обвиняет СМИ в распространении ложной информации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный штаб ВСУ безосновательно обвинил ИА "УНН" в распространении устаревшей и непроверенной информации.
В частности, на странице Генштаба в сети Facebook было опубликовано следующее:
"Внимание!
В последнее время наблюдается тенденция распространения отдельными СМИ устаревшей и непроверенной информации, которая выдается за актуальные новости.
В частности, сегодня, 4 января информационное агентство "Украинские национальные новости UNN" разместило информацию об осуждении в Сумской области военнослужащего за нанесение тяжких телесных повреждений, которые он совершил в октябре 2016 года.
В ходе проверки указанной информации Военная служба правопорядка ВС Украины установила, что данное преступление было совершено еще в октябре 2015 года, а солдат М. проходил службу в подразделении Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
ИА "УНН" сообщает, что 4 января 2017 года, на сайте агентства действительно была опубликована новость относительно этой ситуации с заголовком "В Сумской области военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за избиение охранника собора".
Однако, эта новость является перепечаткой официального информационного сообщения военной прокуратуры, и этому есть подтверждение на сайте ведомства, поскольку ИА "УНН" склонно доверять пресс-службам компетентных органов.
ИА "УНН" требует от Генштаба ВСУ извинения и опровержения информации, опубликованной в соцсети.
Кроме того, редакция агентства просит соответствующие структуры ВСУ, которые отвечают за работу со СМИ, быть внимательными и не бросаться обвинениями, тщательно не проверив информацию.
Надеемся, что представители ВСУ не пытались таким образом прикрыть проблему в своем ведомстве или использовать журналистов в противостоянии с военной прокуратурой. Подобные действия были бы тем более неуместны, ведь в стране продолжается АТО.