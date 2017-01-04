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Генштаб ЗСУ безпідставно звинувачує ЗМІ у розповсюдженні неправдивої інформації

Генштаб ЗСУ безпідставно звинувачує ЗМІ у розповсюдженні неправдивої інформації

Київ • УНН

 • 17793 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ безпідставно звинуватив ІА “УНН” в розповсюдженні застарілої та неперевіреної інформації.

Зокрема, на сторінці Генштабу у мережі Facebook було опубліковано таке:

“Увага!

Останнім часом спостерігається тенденція щодо поширення окремими ЗМІ застарілої та неперевіреної інформації, яка видається за актуальні новини.

Зокрема, сьогодні, 4 січня інформаційна агенція „Українські національні новини UNN“ розмістила інформацію щодо засудження на Сумщині військовослужбовця за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які він здійснив у жовтні 2016 року.

В ході перевірки зазначеної інформації Військова служба правопорядку ЗС України встановила, що вказаний злочин було вчинено ще у жовтні 2015 року, а солдат М. проходив службу у підрозділі Національної гвардії України”, — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

ІА “УНН” повідомляє, що 4 січня 2017 року, на сайті агентства дійсно була опублікована новина щодо цієї ситуації із заголовком “На Сумщині військовослужбовець проведе 6 років в тюрмі за побиття охоронця собору”.

Однак, ця новина є передруком офіційного інформаційного повідомлення військової прокуратури, і цьому є підтвердження на сайті відомства, оскільки ІА “УНН” схильне довіряти прес-службам компетентних органів.

ІА “УНН” вимагає від Генштабу ЗСУ вибачення та спростування інформації, яку було опубліковано у соцмережі.

Крім того, редакція агентства просить відповідні структури ЗСУ, які відповідають за роботу зі ЗМІ, бути уважнішими і не кидатися звинуваченнями, ретельно не перевіривши інформацію.

Сподіваємось, що представники ЗСУ не намагалися таким чином прикрити проблему у своєму відомстві чи використати журналістів у протистоянні з військовою прокуратурою. Подібні дії були б тим більше недоречні, адже в країні триває АТО.

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