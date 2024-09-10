Генштаб: за сутки произошло 112 боевых столкновений, самые горячие бои на Покровском и Кураховском направлениях

В настоящее время произошло 112 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях, сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отражены Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. До сих пор идет два боестолкновения, остальные атаки наши воины остановили.

На Северском направлении враг девять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского, Григорьевки и Спирного.

На Краматорском направлении активность оккупантов вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Ивановского и Калиновки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали девять атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток, оккупанты в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки 25 раз получили жесткий отпор от наших защитников. [Две атаки продолжаются.

На Кураховском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Украинская и Красногоровки, где наши защитники отбили 18 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражают атаку противника вблизи Угледара.

Оккупанты, без успеха, провели штурм наших позиций на Ореховском направлении, вблизи Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении семь неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов осуществлено агрессором в течение дня.

Генштаб: війська рф продовжують атаки боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони, за місяць 447 випадків