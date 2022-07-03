Генштаб: украинские защитники отбили вражеский штурм недалеко от Прудянки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В утреннем своде Генштаб сообщил, что украинские защитники отбили вражеский штурм недалеко от Прудянки. Об этом информирует УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.
Вражеский штурм неподалеку от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от Мосьпанова и Гракова.
На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безрезультатно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
Напомним
Оккупанты 31 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.