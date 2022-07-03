Генштаб: українські захисники відбили ворожий штурм неподалік Прудянки

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На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безрезультатно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівка. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо

Окупанти 31 раз обстріляли Сумську область за попередню добу.