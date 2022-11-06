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Генштаб: за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов

Генштаб: за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов

Киев • УНН

 • 197571 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине. Начались 256 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Маринка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка на Донетчине и Щербаки Запорожской области.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг совершал обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зыбино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекамянское, Ивановка, Клещиевка, Майорск, Опросное, Соледарь, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении – из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой “эвакуации” подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию российской федерации.

5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. Так, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил российской федерации, уничтожено до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БпЛА.

Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

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